ضعف مياه الشرب في 3 مناطق بالمنيا اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن ضعف المياه فى 3 مناطق بالمحافظة، بسبب مد خط للمياه.





وأوضحت الشركة في بيان لها ، أن المناطق التي ستشهد ضعف المياه هي منطقة المصاص وعزبة شاهين وسكة تله، اليوم الثلاثاء من التاسعة صباحا حتى الرابعة والنصف مساء، وذلك لقيام الشركة بمد خط مياه إلى الصهاريج الجديدة، وطالبت الشركة المواطنين بتوفير أحتياجاتهم من المياه خلال فترة العمل .

ومن ناحيته قال المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا أنه تم إحلال وتجديد خطين لمياه الشرب بمركز مطاى، أحدهما قطر 12 بوصة من مرشح ابجاج الحطب وحتى الهماملة التابعة لمجلس قروى حلوة هذا بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه قطر 8 بوصة بقرية ابوان، فى اطار خطة الإحلال والتجديد للشركة.

وأضاف الشهاوى أن الخطوط التى تم احلالها وتجديدها بهذه القرى تمتد لمسافة أكثر من 5 آلاف متر وتم تنفيذها بتكلفة إجمالية 6 مليون و500 الف جنية.

وأكد رئيس شركة المنيا اهتمام الشركة بتحسين وتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المحطات وخطوط نقل المياه، فى إطار توجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب.



