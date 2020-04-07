حقيقة انتقال كورونا من الحيوان للإنسان.. الطب البيطري يرد.. فيديو

كشف الدكتور صبري زينهم مدير عام الوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، حقيقة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور صبري زينهم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأن"، المذاع عبر شاشة "أكسترا نيوز"، إن فيروس كورونا في الأصل هو فيروس حيواني، و انتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق الصدفة.





وأضاف مدير عام الوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري، أن بداية فيروس كورونا كانت داخل الحيوان ولكنه انتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق المخالطة أو عن طريق الصدفة.





ووجه الدكتور، حديثه للمواطنين، قائلا:"على المواطنين ألا يتخلصوا من حيواناتهم الأليفة خوفا من انتقال فيروس كورونا لهم"، مؤكدا أنه لا خطورة على الإنسان من الحيوان بشأن كورونا.



