وصول الأطباء لمستشفى كفر الزيات العام لبدء استقبال حالات كورونا

استقبل الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحه بالغربية، الجيش الأبيض المتطوع لرعاية حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمده 14يوما متواصلا داخل المستشفى.









وأكد الدكتور عبدالناصر أنه تم تجهيز مستشفي كفر الزيات العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وتوفير كافة احتياجاتهم مع توفير الرعايه الكافيه لهم خلال 14 يوم حجر، مشيرًا إلى أنه تم نقل وحده الغسيل الكلوي والحضانات والعناية المركزة والجراحات الطارئة إلى مستشفى إبيار المركزي ونقل العيادات الخارجيه بالوحدات الصحية مراكز طب الاسره بما لا يؤثر على الخدمه المقدمه لأهالي كفر الزيات.









جاء ذلك خلال زيارة الادارات المعنية بمديرية الصحة بالغربية للتنسيق مع الطاقم الطبي والإداري بمستشفي كفر الزيات لبحث آليات العمل خلال الفتره القادمه وكيفيه استقبال الحالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع كافة سيناريوهات فيروس كورونا المستجد.



