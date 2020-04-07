مازن مرزوق: استكمال الدوري المصري ضروري لهذا السبب.. فيديو

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة المصري، أن الدوري الممتاز يحتاج لنظام يحقق العدالة والمساواة بين كافة الأندية.





وأضاف مرزوق في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن تأجيل الدوري تكرر أكثر من مرة؛ بسبب ارتباطات الأندية في أفريقيا، مؤكدا قوة الأهلي والزمالك وسيطرتهم على اتحاد الكرة.





وشدد على أن "الأهلي والزمالك يتحكمان في تحديد مواعيد بعض المباريات، كما حدث في مباراة القمة بالدور الأول، وتأجيلها".





وأشار إلى رفض الأهلي خوض المباريات لولا تدخل وزير الرياضة في الأزمة، التي تم حلها بتأجيل الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حيث أقيمت مباراة الأهلي والجونة.



