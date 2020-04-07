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محسن عادل عن قرارات الرئيس: المرحلة الثانية من الدعم الاقتصادي.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:59 ص
محسن عادل
محسن عادل
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هاني حسين
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية  المصرية لدراسات التمويل والاستثمار،  تعليقا على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة أمس الإثنين، على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إننا نشهد المرحلة الثانية من مراحل الدعم الاقتصادي لحماية القطاعات الاقتصادية في مصر.
  
وأضاف محسن عادل في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الهدف من تلك القرارات توفير الدعم إلى قطاعات بعينها بدأت تتضرر بشكل واضح نتيجة  فيروس كورونا .

وتابع محسن عادل:" وجه الرئيس السيسي اهتمامه إلى  قطاع الطيران المدني، ووضع استراتيجية جديدة لتطويره وتنشيطه، كما أسقط الضريبة العقارية على قطاع السياحة والمنشآت  لمدة 6 أشهر، وجدولة الضرائب ووضع برنامج لسداد الضرائب".

وأكمل محسن عادل أن  قرارات الرئيس السيسي الاخيرة شملت توفير منحة 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة".
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