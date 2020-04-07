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محسن عادل: مصر متماسكة اقتصاديا.. وتفكر في مرحلة ما بعد أزمة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:52 ص
محسن عادل
محسن عادل
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هاني حسين
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية  المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن  دول العالم مقسمة إلى نوعين، الأول يتفاعل مع أزمة انتشار فيروس كورونا ولا يفكر في مرحلة ما بعد الازمة، ونوع آخر يحاول معالجة الأزمة بطريق متزنة ويفكر في مرحلة ما بعد الأزمة وهذا ما تسعى مصر إلى تنفيذه .

وأضاف محسن عادل في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي"، أن  مصر  تعمل على إنعاش الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار في الموازنة العامة، والموازنة العامة  للعام المالي الجديد هي الأكبر بتاريخ مصر وتبلغ تريليون و700 مليار جنيه وهي أكبر موازنة توسعية ".

وتابع محسن عادل أن " هناك زيادة في الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي بـ 80 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد".

واوضح محسن عادل أن استراتيجية مصر هي الحفاظ على الاقتصاد ووجود مرونة في الاقتصاد لامتصاص أي ضغوط مع ضمان  تواجد السلع في الاسواق وعدم ارتفاع الأسعار".

وأشار محسن عادل إلى أن مصر دولة متماسكة ومؤهلة لاستكمال الخطة النمو الاقتصادي.
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