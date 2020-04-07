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توك شو

أخبار التوك شو..هل يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. موعد صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. نيابة عن 25 ألف عامل.. أحمد موسى يتقدم بالشكر لـ أبو العينين .. حقيقة تمديد حظر التجول

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:01 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، امس الأثنين، مجموعة من الأخبار المهمة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجل الصناعة محمد أبو العينين دائم التبرع لصندوق تحيا مصر ولكنه يرفض دائما الإفصاح عن المبالغ التي تبرع بها؛ موضحا أنه دائما يقف مع الدولة المصرية والمصريين.  

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى رجل الصناعة محمد أبو العينين؛ لإصراره على الحفاظ على 25 ألف عامل في مجموعة كليوباترا بكافة فروعها، موضحا أنه تم صرف رواتبهم كاملة من دون أي نقصان. 

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الأزمة الحالية عالمية وغير مسبوقة في العالم، مضيفا أن المدى الزمني لاحتوائها غير واضح.

 أكد الإعلامي سيد علي، أن الحكومة المصرية ستعلن غدا تمديد حظر الحركة لأسبوعين إضافيين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على مصلحة المواطنين وحمايتهم من هذا الخطر الشرس.


كشف الإعلامي سيد علي، حقيقة تطبيق مصر المرحلة الثالثة من خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ثابتة في موعدها والدولة مصرة على أداء الامتحان في هذا التوقيت حفاظا على مستقبل الطلاب وعدم تعطيلهم أو حدوث مشاكل في أول عام جامعي لهم، مطالبا أولياء الأمور بعدم اصطحاب أبنائهم للمدارس منعا للتكدس.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، تفاصيل قرارات هامة للمواطنين من الوزارة في ظل أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

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