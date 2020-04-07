برلماني: أراهن على وعي الشعب المصري للخروج من أزمة كورونا.. فيديو

اكد النائب عاطف مخاليف، إن الذى يتحمل مسئولية الزحام فى بعض المناطق فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، هم المواطنين والحكومة معًا.



وأضاف "مخاليف"، خلال حواره ، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" انه لابد أن تأخذ الدولة إجراءات تجاه تقليل اعدد العاملين، كنوع من أنواع منع التجمعات .



وأكد النائب أنه يراهن على وعى الشعب المصري فى مساعدة الحكومة للخروج من الأزمة التى يشهدها العالم كافة وليس مصر فقط.



وأشار عاطف مخاليف الة هناك من يتهكمون على من يرتدى كمامة، متسائلا "إزاي يحصل ده وهناك وباء عالمي لا يرحم أحدا".



وقال النائب إن صفحات الفيسبوك منصة كبرى لإطلاق الشائعات ولابد من وجود متابعة لها وتطبيق عقوبات قانونية على مروِّجيها حول الوباء الذى يغزو العالم.

