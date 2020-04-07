فاروق جعفر: مرتضى منصور أول من أطلق مصطلح "المدرب العام" في الكرة المصرية

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كان أول من أطلق مصطلح "المدرب العام" في الكرة المصرية.





وروى جعفر موقفًا مع مرتضى منصور خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مرتضى أبلغني أنني ساتولى منصب المدرب العام، فرديت: "يعني إيه مدرب عام؟".





وأوضح:" لم يكن هذا المصطلح متواجدًا على الساحة الكروية في ذلك الوقت".



