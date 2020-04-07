انطلاق برنامج كيا بروميس الخاص بالضمان لمواجهة فيروس كورونا حول العالم

لدعم عملائها الذين

تقيدت حركتهم بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

"كوفيد 19" ، أعلنت شركة كيا موتورز عن إطلاق برنامج «كيا بروميس» (Kia Promise) العالمي لتمديد ضمان سياراتها .

وتم تصميم هذا

البرنامج "كيا موتورز" الشرق الأوسط وأفريقيا تنصح عملائها بالتواصل مع

وكلاء سيارات كيا في بلدانهم للاستفسار على أي معلومات قد يحتاجونها بخصوص برنامج

"كيا بروميس".

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كيفية الحفاظ

على بطارية السيارة من السرقة

المنصور

للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

ويغطي برنامج

«كيا بروميس» 142 بلدًا من بينهم مصر وكل السيارات المشمولة بضمان كيا الأصلي الذي

تنتهي صلاحيته بين 1 فبراير و30 أبريل 2020، حيث يمدد هذا البرنامج صلاحية ضمان كل

هذه السيارات إلى 30 يونيو 2020.

وبحسب تقديرات

شركة «كيا موتورز»، فإن أكثر من 500,000 عميل حول العالم قد يستفيدون من تمديد

الضمان عبر برنامج «كيا بروميس».

ويسعى برنامج

"كيا بروميس" لمساعدة العملاء الذين قد يعجزون عن زيارة ورش الصيانة في

هذه الفترة، كما يساعد البرنامج العملاء غير القادرين على جلب سياراتهم للحصول على

الخدمة المجانية، أو الصيانة مسبقة الدفع المقدمة كجزء من باقات خدمات كيا، نتيجة

الإجراءات الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.