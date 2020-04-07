AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

انطلاق برنامج كيا بروميس الخاص بالضمان لمواجهة فيروس كورونا حول العالم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

لدعم عملائها الذين
تقيدت حركتهم بسبب الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
"كوفيد 19" ، أعلنت شركة كيا موتورز عن إطلاق برنامج «كيا بروميس» (Kia Promise) العالمي لتمديد ضمان سياراتها .



وتم تصميم هذا
البرنامج "كيا موتورز" الشرق الأوسط وأفريقيا تنصح عملائها بالتواصل مع
وكلاء سيارات كيا في بلدانهم للاستفسار على أي معلومات قد يحتاجونها بخصوص برنامج
"كيا بروميس".



اقرا ايضا :



سوزوكى تطرح
سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور



كيفية الحفاظ
على بطارية السيارة من السرقة



المنصور
للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين



ويغطي برنامج
«كيا بروميس» 142 بلدًا من بينهم مصر وكل السيارات المشمولة بضمان كيا الأصلي الذي
تنتهي صلاحيته بين 1 فبراير و30 أبريل 2020، حيث يمدد هذا البرنامج صلاحية ضمان كل
هذه السيارات إلى 30 يونيو 2020.



وبحسب تقديرات
شركة «كيا موتورز»، فإن أكثر من 500,000 عميل حول العالم قد يستفيدون من تمديد
الضمان عبر برنامج «كيا بروميس».



ويسعى برنامج
"كيا بروميس" لمساعدة العملاء الذين قد يعجزون عن زيارة ورش الصيانة في
هذه الفترة، كما يساعد البرنامج العملاء غير القادرين على جلب سياراتهم للحصول على
الخدمة المجانية، أو الصيانة مسبقة الدفع المقدمة كجزء من باقات خدمات كيا، نتيجة
الإجراءات الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور

سيارة مضادة لـ كورونا في مصر.. شانجان تحارب الفيروس بميزة جديدة

فورد تقدم هدية لعملائها حول العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.. تعرف عليها

كيا تقدم هدية لعملائها فى مصر بسبب فيروس كورونا .. تعرف عليها

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

ترشيحاتنا

هل يتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا.. وزير التعليم يجيب

نداء عاجل من الجوازات السعودية للمواطنين والمقيمين .. تفاصيل

حارس الأهلي السابق: كريم شحاتة أجبرني على التصريح بأني زملكاوي..فيديو

ترامب يوجه الشكر إلى شركة أبل لهذا السبب

موعد صيام ليلة النصف من شعبان.. تنويه عاجل من دار الإفتاء

الصحة: تسجيل 149 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و7 حالات وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف وملفت.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر

بمكياج جذاب.. داليا مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حريق ضخم يلتهم آلاف السيارات فى موقف بمطار فلوريدا.. فيديو وصور