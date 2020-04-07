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محافظات

شاهد.. نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات مجلس الوزراء في ببا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:00 ص
الدكتور عاصم سلامة
الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
أجرى الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، جولة ليلية بمركز ومدينة ببا، تفقد خلالها إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية وحظر تحرك وانتقال المواطنين، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

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واطمأن نائب المحافظ على غلق كافة المحال التي شملتها قرارات رئاسة مجلس الوزراء ،متجولا بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة لمركز ببا.

وتفقد شوارع  التحرير وميدان المحطة وميدان الشبكه وشارع المستشفى وعزبة صالح قنديل وقرى طنسا وطحا وبنى ماضى والبرانقه، حيث تم إزالة عدد2  حالة تعدى بمحيط  قصر ثقافة ببا،والتحفظ على عدد 2 خلاطة وبعض الاسمنت والاخشاب ومواد البناء بالإضافة إلى ميزان كهرباء و سيارة كسح بدون ترخيص ، وتم ايقاف 7 حالات بناء مخالف بقرى بنى قاسم وقمبش وسدس ، بالإضافة إلى غلق 2 محل بدون ترخيص و تشميع مصنع للأكياس البلاستك ومحل منظفات بشارع المستشفى . 

وأكد نائب المحافظ، على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، بالمتابعة اليومية من خلال حملات متابعة من المحافظة والوحدات المحلية ،حيث تنفذ هذه الجولات بالتوازي وفي وقت واحد للتأكد من تطبيق تلك الاجراءات، حيث لا تهاون في ذلك.

وشدد على استمرار المتابعة الميدانية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرية ، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات بشأن أية مستجدات . 
شاهد.. نائب محافظ بني سويف يتابع تطبيق قرارات مجلس الوزراء في ببا
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