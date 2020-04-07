سيتروين citroen تطرح خدمة الصيانة المتنقلة مجانا للعملاء

قرر وكيل سيتروين في مصر توفير خدمة جديدة مجانية لملاك سيارات سيتروين في مصر، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا وظهور بعض الإصابات في مصر وفرض الحكومة لحظر التجول في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجه الفيروس و تشجيعا من شركات السيارات في مصر لتطبيق هذا القرار ودعم توجهات الدولة .
وأكدت أنه يجب الالتزام بقرارات الدولة و ضرورة البقاء في المنزل و ايمانا منها بدورها تجاة الدولة و العملاء انها توفر لهم خدمة الصيانة المتنقلة واصلاح السيارات في مكان العميل بدون أي مصاريف اضافية في الفترة من الساعة 9 صباحًا الي الساعة 3 بعد الظهر.
واعلنت الشركة أن الخدمة متوفرة لكل موديلات سيتروين المختلفة في مصر مؤكدة أن هذه الخدمة متوفرة في منطقة القاهرة الكبري فقط، وتتكثل في أن العميل سبتحمل فقط مصاريف قطع الغيار والمصنعيات، أما الخدمة فمجانية بالكامل.