سيتروين citroen تطرح خدمة الصيانة المتنقلة مجانا للعملاء

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا وظهور بعض الإصابات في مصر وفرض الحكومة لحظر التجول في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجه الفيروس و تشجيعا من شركات السيارات في مصر لتطبيق هذا القرار ودعم توجهات الدولة . قرر وكيل سيتروين في مصر توفير خدمة جديدة مجانية لملاك سيارات سيتروين في مصر،





وأكدت أنه يجب الالتزام بقرارات الدولة و ضرورة البقاء في المنزل و ايمانا منها بدورها تجاة الدولة و العملاء انها توفر لهم خدمة الصيانة المتنقلة واصلاح السيارات في مكان العميل بدون أي مصاريف اضافية في الفترة من الساعة 9 صباحًا الي الساعة 3 بعد الظهر.