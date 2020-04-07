جامعة القاهرة: توصلنا لتصور علمي لعقارين يمكن استخدامها في علاج كورونا

، وأحد مهامها؛ هو البحث العلمي ، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة ، إن الجامعة، مؤسسة من مؤسسات إنتاج المعرفة





وأضاف محمود علم الدين ، في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم تشكيل فريق بحث من كليات "الطب والصيدلة والعلوم والتمريض" والمعهد القومي للأورام؛ للعمل على فيروس كورونا .





وتابع محمود علم الدين:" الفريق البحثي توصل إلى تصور علمي ، بان هناك عقارين يمكن استخدامها في علاج فيروس كورونا ، الأول يقلل من تكاثر الفيروس ، والثاني يحفز الجهاز المناعي".





وأكمل محمود علم الدين: "لا بد ان يعرض هذا الأمر على لجنة علمية عالية المستوى والتخصص في وزارة الصحة؛ لدراسة أبعاده ثم تقوم بإقراره".



