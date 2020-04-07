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جامعة القاهرة: توصلنا لتصور علمي لعقارين يمكن استخدامها في علاج كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:06 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن  الجامعة، مؤسسة من مؤسسات إنتاج المعرفة، وأحد مهامها؛ هو البحث العلمي، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محمود علم الدين، في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم تشكيل فريق بحث من كليات "الطب والصيدلة والعلوم والتمريض" والمعهد القومي للأورام؛ للعمل على فيروس كورونا.

وتابع محمود علم الدين:"  الفريق البحثي توصل إلى تصور علمي، بان هناك عقارين يمكن استخدامها في علاج فيروس كورونا، الأول يقلل من تكاثر الفيروس، والثاني يحفز الجهاز المناعي".

وأكمل محمود علم الدين: "لا بد ان يعرض هذا الأمر على لجنة علمية عالية المستوى والتخصص في وزارة الصحة؛ لدراسة أبعاده ثم تقوم بإقراره".

وتابع محمود علم الدين:"  هذا جزء من 10 فرق بحثية تعمل في جامعة القاهرة على التوصل إلى بروتوكول علاجي في فيروس كورونا".
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