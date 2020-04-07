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بين الناس

أهالى 6 أكتوبر يستغيثون لعدم دخول التليفون الأرضي لأكثر من 5 سنوات

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:06 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
استغاث أهالي منطقة إسكان أبناء الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، بموقع "صدى البلد" الإخباري؛ بعد قيامهم بالشكوي بسبب المعاناة من عدم وجود هواتف أرضية بمنازلهم في أكثر من مكان لأكثر من مرة ولكن دون جدوي.

وقال أهالي حي إسكان أبناء الجيزة الواقع بمدينة السادس من أكتوبر، لموقع "صدي البلد" انهم يعانون من عدم وجود اي هواتف ارضية داخل منازلهم في المنطقة بأكملها والبالغ عدد الوحدات بها اكثر من 10 الاف وحدة سكنية وهم علي هذا الحال منذ اكثر من خمس اعوام, بجانب عدم وجود تمتعهم ايضا باي خدمة من خدمات سنترال المنطقة مثل "الانترنت المنزلي" بسبب عدم وجود هواتف بمنازلهم.

وتقدم اهالي المنطقة بالعديد من الشكاوي لحي مدينة السادس من اكتوبر علي مدار اعوام ولكن دون جدوي او رد علي شكواهم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس
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