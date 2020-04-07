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سيارات

السعودية تخصص 1000 سيارة إسعاف مجهزة لمصابي كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تحاول دول عدة حول العالم، القيام بكل ما بوسعها لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، حيث صرّحت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن تجهيزها لأكثر من 1000 سيارة إسعاف لهذا الغرض.


وجرى دعم سيارات الإسعاف الجديدة بأحدث المعدات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة، للمساهمة في احتواء جائحة الفيروس بالتعاون مع الجهات الصحية في المملكة.

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وأشارت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي اليومي لتوضيح مستجدات فيروس كورونا ، إلى أن غرف عملياتها تعمل على مدار الساعة في كافة مناطق المملكة .

كما أنها استحدثت غرفتي عمليات إضافيتين في الرياض وجدة، بالإضافة إلى تدريب كوادرها الصحية من خلال عقد 13 فرضية لنقل مصابي الفيروس، وأيضًا تدريب مستقبلي البلاغات على كيفية تلقي الاتصالات عن حالات الاشتباه.

والجدير بالذكر أن الهيئة تتابع القرارات الصادرة من الجهات العليا عبر فريق مختص يدرس الأوضاع الحالية بصورة يومية، ويعد الخطط التنفيذية والتشغيلية ويراقب مؤشرات الأداء ويتابع أداء غرف العمليات.

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