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رياضة

مرتضى منصور: نصف تتويجات الزمالك بالدوي كنت مساهما فيها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:42 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسام الحارتي
أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استياءه من الهجوم الذي يشنه البعض، على كل من يشيد بإنجازاته مع النادي.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حققت لقب الدوري مع الزمالك وأنا عضو مجلس إدارة أكثر من 5 مرات، كذلك وأنا رئيسًا للنادي، أي أن نصف تتويجات النادي بالدوري عبر تاريخه كنت مساهمًا فيه".

وواصل:" البعض يهاجمني ويتهمني أنني أهين رموز النادي، ولكن كل من يزور المباني الاجتماعية للزمالك في مقره سيرى تخصيص حدائق ومباني بأسماء رموز النادي التاريخيين وتخليدا لمسيرتهم الحافلة.
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