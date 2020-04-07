AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور: سأعتبر الدوري المصري ملغى ما لم يصدر هذا القرار

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:07 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
حسام الحارتي
أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انه سيعتبر مسابقة الدوري المصري ملغاة، في حالة عدم اصدار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرارًا حاسمًا بشأن المسابقة، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.

وأوضح مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" إن لم تصدر اللجنة الخماسية قرار نهائي وحاسم بخصوص الدوري في الرابع عشر من أبريل الجاري سأعتبر الدوري ملغيًا".

وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة توقف المسابقات والأنشطة الكروية في مصر حتى الرابع عشر من أبريل المقبل.

وأبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استيائه من الهجوم الذي يشنه البعض، على كل من يشيد بإنجازاته مع النادي.

وتابع:"حققت لقب الدوري مع الزمالك وأنا عضو مجلس إدارة أكثر من 5 مرات، كذلك وأنا رئيسًا للنادي، أي أن نصف تتويجات النادي بالدوري عبر تاريخه كنت مساهمًا فيه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردا على الانسحاب.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور ويؤكد: القمة في موعدها

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول عزل رئيس اللجنة الخماسية بـ اتحاد الكرة

مرتضى منصور لـ أحمد موسى: لن نستكمل الدوري في وجود عمرو الجنايني ..فيديو

أخبار الزمالك | اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور.. وهذه عقوبات انسحاب الفريق من الدوري

أخبار الرياضة.. انسحاب الزمالك من الدوري.. قرارات نارية من الأهلي.. ووفاة عمرو مراد فهمي

محمد فضل يرد على هجوم الأهلى والزمالك ضد اتحاد الكرة وعمرو الجنايني

ترشيحاتنا

وفاة مصري في أمريكا بعد إصابته بـ فيروس كورونا

تعرف على فوائد الكورونا للسيدات مع رضوى الشربيني

وفاة منصور الجمال.. ماذا قالت ليلى علوي عن زوجها السابق بعد رحيله؟

بعد وفاته اليوم.. السيرة الذاتية لرجل الأعمال منصور الجمال

ترامب يهين صحفيا أمريكيا.. فيديو

السيسي: منحة للعمالة غير المنتظمة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

الكافيه في البيت .. طريقة عمل الموكا الباردة

بإطلالة غير تقليدية.. بسمة تبهر متابعيها بـ لوك جديد