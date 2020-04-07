مرتضى منصور: سأعتبر الدوري المصري ملغى ما لم يصدر هذا القرار

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انه سيعتبر مسابقة الدوري المصري ملغاة ، في حالة عدم اصدار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قرارًا حاسمًا بشأن المسابقة، سواء بالاستئناف أو الإلغاء.





وأوضح مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" إن لم تصدر اللجنة الخماسية قرار نهائي وحاسم بخصوص الدوري في الرابع عشر من أبريل الجاري سأعتبر الدوري ملغيًا".





وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة توقف المسابقات والأنشطة الكروية في مصر حتى الرابع عشر من أبريل المقبل.





وأبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استيائه من الهجوم الذي يشنه البعض، على كل من يشيد بإنجازاته مع النادي.





وتابع:"حققت لقب الدوري مع الزمالك وأنا عضو مجلس إدارة أكثر من 5 مرات، كذلك وأنا رئيسًا للنادي، أي أن نصف تتويجات النادي بالدوري عبر تاريخه كنت مساهمًا فيه".



