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بسام راضي: اجتماع الإثنين شهد قرارات خاصة بالقطاع السياحي.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:55 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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اسراء صبري
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الإثنين، شهد عدة قرارات فيما يخص القطاع السياحي في مصر نتيجة لتضررة من أزمة فيروس كورونا، حيث قرر الرئيس "السيسي" إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية والفندقية لمدة6 أشهر.

وأضاف بسام راضي، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج"الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، أن القرارات شهدت إرجاء سداد كافة المستحقات علي المنشآت السياحية والفندقية لمدة3 أشهر، بالإضافة إلي توجيهة عام باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن القرارات شملت ايضا تقديم تمويل من البنك المركزى للمنشآت السياحية والفندقية، لافتا إلي أن الغرض من التمويل هو استمرار سير العملية التشغيلية للحفاظ على العمالة.

وأكد "راضي"، أن الرئيس وجهة بتوفير قرض لقطاع الطيران المدنى بمدة سماح تمتد لعامين، وذلك لتخفيف الأعباء المالية.
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