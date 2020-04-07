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رياضة

عبد الرحمن مجدي: لن أرحل إلا بموافقة إدارة الإسماعيلي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:05 ص
عبدالرحمن مجدي
عبدالرحمن مجدي
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حسام الحارتي
قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه تلقى عددا كبيرا من المفاوضات في الآونة الأخيرة، وخاصة بعد مشاركته في صفوف المنتخب الأولمبي، وحصد البطولة الإفريقية، والتأهل لأولمبياد طوكيو. 

وأكد عبدالرحمن مجدي، في تصريحات برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لن أرحل إلا عن طريق الإسماعيلي وبموافقتهم، ومتأكد أن النادي اذا تلقى عروضا فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحتي".

وتابع : "قضيت 12 سنة في نادي الترسانة من ضمنهم 3 سنوات مع الفريق الأول.. وكنت اللاعب الوحيد من الممتاز ب في منتخب الشباب مع الكابتن معتمد جمال"

وواصل: "علي ماهر مدرب جيد .. وعلاقتي به جيدة للغاية وعلي أبو جريشة أول من رشحني للانضمام إلي الاسماعيلي"

وأتم: "فضلت الانتقال للدروايش بعد صراع مع مصر للمقاصة وطلبت الرحيل عن الاسماعيلي علي سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركتي مع ديسابر.. ولكني لن أحترف إلا بموافقة مسؤوليه".
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