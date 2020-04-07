لماذا يموت الشباب من فيروس كورونا .. 3 تفسيرات لهذا اللغز

ظاهرة مثيرة للقلق في الأيام الحالية هي وفاة العديد من الشباب بسبب فيروس كورونا رغم انهم لم يكن لديهم ظروف صحية سيئة من قبل ولم يتم تشخيصهم بأي حالة من الحالات الموجودة مسبقًا التي تجعلهم عرضة لـ كوفيد - 19.





ولكن يبدو أن السلالة الجديدة من الفيروس التاجي تؤثر بشكل خطير على كبار السن وكذلك الشباب، ويحاول الخبراء في الولايات المتحدة معرفة سبب وفاة بعض الأشخاص الأصحاء والشباب، وتوصل العلماء إلى 3 تفسيرات لتلك الظاهرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال الدكتور سانجاي جوبتا ، جراح الأعصاب والمراسل الطبي الرئيسي لشبكة CNN ، إن العلماء والباحثين يستكشفون ما إذا كان بعض الشباب يموتون بسبب تركيبهم الجيني.





التفسير الأول: الجينات





أضاف سانجاي أن أحد الاحتمالات هو اختلاف الجين، وهو إنزيم يرتبط بالسطح الخارجي للخلايا في الرئتين ، وكذلك القلب، في حين يقوم العلماء المشاركون في هذه الدراسة بتحليل الحمض النووي للمرضى الذين لديهم حالات خطيرة من Covid-19 وليس لديهم مشاكل صحية مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الرئة ، ومقارنتها مع الحمض النووي لأولئك الذين يعانون من مرض خفيف أو لا يوجد لديهم مرض سابق.





وقال الدكتور "غوبتا" إن العامل المحتمل الآخر هو أن الفاعل بالسطح الرئوي وهو سائل تفرزه خلايا الحويصلات الهوائية الصغيرة في الرئتين ويصبح مستنفدًا في مرضى Covid-19.





التفسير الثاني : جهاز المناعة





فيما يبحث الباحثون أيضًا في جهاز المناعة البشري وكيف يستجيب للفيروسات والبكتيريا، فمن الممكن أن يؤدي نظام المناعة الصحي إلى مشاكل خطيرة.





وأوضح دكتور جوبتا:"في بعض الشباب الأصحاء ، يمكن لنظام المناعة شديد التفاعل أن يؤدي إلى عاصفة التهابية هائلة يمكن أن تطغى على الرئتين والأعضاء الأخرى."

التفسير الثالث : إهمال قواعد السلامة





الاحتمال الآخر هو أن بعض الشباب يعتقدون أنهم يتمتعون بصحة جيدة ولا يخضعون للمرض، وبالتالي يتخذون احتياطات أقل أو يتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي لمنع أنفسهم من الإصابة الفيروس التاجي.