عملية جراحية لـ حارس النصر السعودي في الرياض

يجري الأسترالي برادلي جونز، حارس مرمى فريق النصر السعودي، اليوم، الثلاثاء، عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، بالعاصمة السعودية "الرياض"، بعد أن أثبتت الأشعة التي أجراها تعرض أحد أصابع يده إلى كسر، وحاجته إلى تدخل جراحي لإعادته إلى مكانه الطبيعي.
ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الطبيب البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب الفريق، أكد غياب اللاعب عن فريقه لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.
وأوضحت الصحيفة، أن الحارس الأسترالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وتم تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الآلام عاودته في أحد التدريبات في مقر النادي، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وأكد الحارس جونز للجهاز الطبي قدرته على المشاركة مع الفريق وتأجيل العملية الجراحية إلى نهاية الموسم، إلا أن فترة التوقف الجارية دفعته لإجراء العملية.