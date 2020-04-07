عملية جراحية لـ حارس النصر السعودي في الرياض

يجري الأسترالي برادلي جونز، حارس مرمى فريق النصر السعودي، اليوم، الثلاثاء، عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة، بالعاصمة السعودية "الرياض"، بعد أن أثبتت الأشعة التي أجراها تعرض أحد أصابع يده إلى كسر، وحاجته إلى تدخل جراحي لإعادته إلى مكانه الطبيعي.





ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الطبيب البرتغالي بازيل روبيرو، طبيب الفريق، أكد غياب اللاعب عن فريقه لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.