أمن الغربية يعيد حلاقا مشتبه في إصابته بكورونا عقب هروبه من حميات كفر الزيات.. صور

تمكنت الاجهزة الامنية بالغربية اليوم من إعادة حلاق مشتبه بإصابته بكورونا عقب هروبه من أبواب قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفي حميات كفر الزيات كما تم التحفظ عليه بغرفة العزل .





وأفادت مصادر طبية أن الحلاق يدعي " ع . ال " ومقيم بقرية الدلجمون بدائرة مركز كفرالزيات ، حضر الى مستشفى حميات كفر الزيات، يعانى ارتفاعا في درجات الحرارة وضيق فى التنفس، وبعد إجراء اشعة على الصدر ، قرر الطبيب المختص ضرورة خضوعه لفحص كورونا، وعلى أثر ذلك غافل الشاب، الأطباء، وهرب من المستشفى.



