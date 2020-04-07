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منوعات

لقطات مرعبة.. أطباء في مواجهة ضحايا كورونا : لم نر هذا من قبل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:59 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصبحت مشاهد الأطباء لحالات تسلم روحها بعد أن قضى فيروس كورونا مهمته بنجاح داخل أجسامهم شيئا متكررا، حيث يخوض الفريق الطبى أو الجيش الأبيض معارك كل لحظة لانقاذ ضحايا الفيروس الشرس. 

فى أحد مستشفيات لندن تُظهر لقطات بالغة الصعوبة ضحايا الفيروس التاجي وهم في لحظاتهم  قبل الأخيرة بينما تستمر معركة الأطباء لإنقاذ المرضى، بحسب ما  نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

في اللقطات التي صورتها هيئة الإذاعة البريطانية في مستشفى جامعة لندن كوليدج ، يصف الأطباء الحالات في وحدة رعاية حرجة يعاني فيها جميع المرضى باستثناء مريضين من فيروسات تاجية قائلين:"الأوضاع شديدة الصعوبة ولا يمكن تخيلها"

 المسعفون والاطباء مناسبًا لما يرونه يحذرون الناس ويدعونهم الى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي والبعد الاجتماعي، لأن ذلك أصبح خارج السيطرة .

و يقول أحد الأطباء بمستشفى لندن:"لم نصل حتى لمرحلة الذروة من الفيروس ولكن الأعداد تفوق الحد" مضيفًا :"لم ير أي منا أي شيء من هذا القبيل."
لقطات مرعبة.. أطباء في مواجهة ضحايا كورونا : لم نر هذا من قبل
لقطات مرعبة.. أطباء في مواجهة ضحايا كورونا : لم نر هذا من قبل
لقطات مرعبة.. أطباء في مواجهة ضحايا كورونا : لم نر هذا من قبل
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