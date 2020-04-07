خالد النبوي يروي لأول مرة كواليس تصوير مسلسل ممالك النار.. فيديو

قال الفنان خالد النبوى، إنه على الفنان، حال الذهاب للتدريب على المشاهد ؛ أن يكون جسده جاهزا للتدريب، موضحا: "عند عودتي من التدريب إلى الاوتيل؛ كنت أقوم بالتدريب مرة اخرى".





وأضاف خالد النبوى خلال حواره في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أن التدريبات التي أقوم بها مثل السباحة والجري ولعب الجيم هذه التدريبات تساعد على تمثيل المشهد .





وأوضح خالد النبوى ،: أنني من تلقاء نفسي اقوم بلعب التنس والاسكواش وكرة القدم دون أن يطلب مني ذلك أحد من المخرجين .





وأشار خالد النبوى إلى أن كل شخصية يتم تمثيلها، تملي قانونها وعاداتها وسلوكياتها عليه .



