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توك شو

خالد النبوي يروي لأول مرة كواليس تصوير مسلسل ممالك النار.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:03 ص
خالد النبوى
خالد النبوى
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إبراهيم القادري
قال الفنان خالد النبوى، إنه على الفنان، حال الذهاب للتدريب على المشاهد ؛ أن يكون جسده جاهزا للتدريب، موضحا: "عند عودتي من التدريب إلى الاوتيل؛ كنت أقوم بالتدريب مرة اخرى".

وأضاف خالد النبوى خلال حواره في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أن التدريبات التي أقوم بها مثل السباحة والجري ولعب الجيم هذه التدريبات تساعد على تمثيل المشهد .

وأوضح خالد النبوى ،: أنني من تلقاء نفسي اقوم بلعب التنس والاسكواش وكرة القدم دون أن يطلب مني ذلك أحد من المخرجين  .

وأشار خالد النبوى إلى أن كل شخصية يتم تمثيلها، تملي قانونها وعاداتها وسلوكياتها عليه .

واستطرد: لا استطيع ان اكون السلطان طومان باى؛ لأنه لا يشاهد وجنوده يحاربون، ولكنه يكون في أول الصف مع الجنود، وهو من يتقدمهم، ولذلك يجب ان استطيع ان احارب بالسيف.
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