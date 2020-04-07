أهالي زهراء مدينة نصر يستغيثون من الكلاب الضالة

استغاث أهالي منطقة الزهراء بحي مدينة نصر بموقع صدي البلد الإخباري بعد قيامهم بشكاوي عديدة للحي بسبب المعاناة من وجود العديد الكلاب الضالة.





لقد استغاث سكان حي الزهراء الواقع بمنطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة لموقع صدي البلد بسبب انهم يعانون من وجود تكدس لأعداد مئهولة من الكلاب الضالة بجميع شوارع الحي باكمله, وهو الامر الذي يسبب الكثير من الازعاج لاهالي المنطقة بجميع فئاتهم العمرية من كبارا في السن و او اطفال او نساء.





واضاف سكان المنطقة ايضا، انهم يعيشون في رعب دائم بسبب خوفهم من مهاجمة تلك الكلاب الضالة لهم او لاحد افراد اسرهم وانهم لا يتمكنون ايضا من النوم في الليل بسبب نباحها المستمر، ومشاجراتهم مع بعضهم البعض, وقد تقدم اهالي المنطقة بالعديد من الشكاوي لحي مدينة نصر علي مدار اعوام ولكن دون جدوي او رد علي شكواهم.





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