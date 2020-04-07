تفاصيل أول حفل زفاف مصري "أونلاين".. القاعة "فيسبوك" والتهنئة بالفيديو.. شاهد

، وقمنا بتجهيز كل شيء وحجز القاعة ، وبعد ذلك ظهر فيروس كورونا . قال "محمد" صاحب أول حفل زفاف مصرى أون لاين، إننا حددنا موعد الفرح منذ شهرين، على أن يكون يوم 4/1





وأضاف محمد ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى ام سي" المذاع علي قناه "دى ام سي" أنه عند ظهور الفيروس قررنا أن يتم الزفاف ولكن بطريقة مختلفة دون ان يتضرر احد من التجمعات وقمنا بجلب جدول فقرات القاعة و قمنا بعملها واحدة تلو الاخرى في بث مباشر على الفيسبوك .





وتابع محمد: قمت بتسجيل فيديو لنا، وبعدها تبادل أصدقاؤئنا التعليقات عليه، كما انني قمت باستبدال جميع فقرات القاعة، بفقرات علي فيسبوك .



ومن جهتها، أوضحت العروس "أميرة" أنهم استخدموا تطبيق "صراحة"؛ لاستقبال التهنئة من خلاله.



وقالت أميرة، إن ما قمنا به هو شيئ مختلف وكان جميلا جدا.