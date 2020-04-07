رجعنا للحياة من تاني.. رب الأسرة المتعافية من كورونا يسرد رحلتهم مع الجائحة.. فيديو

كشف محمد عبدالفتاح، رب الأسرة المتعافية من فيروس كورونا، تفاصيل إصابته وأسرته بالوباء العالمي، قائلا: إنه أصيب بالعدوى أثناء عمله في الخارج، وشعر بأعراض نزلة برد بعد عودته بأسبوعين.
وأضاف "عبدالفتاح"، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أنه في بدايه مرضه تناول مضادات حيوية، موضحا: عندما ساء وضعي وبدأت أشعر بضيق تنفس؛ توجهت للمستشفى، وبعد إجراء التحليل وثبتت إصابتي، تم نقلي لمستشفى العزل بأسوان.
وأشار رب الأسرة المتعافية من كورونا، إلي أنه نقل العدوى لزوجته وأطفاله الثلاثة، وأعمارهم 9 و6 و3 سنوات، لافتا إلى أن اكتشاف الاصابة مبكرا؛ خففت من الأعراض على زوجته وأولاده.
وأشاد بالدور الذي يقوم به الفريق الطبي، لافتا إلى أنه كان يتناول جرعتين من الدواء يوميا، بالإضافة إل تحليل دم كامل ومسحة كل 3 أيام.
وأكد أن الدواء كان يتنوع بين أدوية مقوية للمناعةـ وأخرى لتحجيم انتشار الفيروس، واختتم: "رجعنا للحياة من تاني".
وأشاد بالدور الذي يقوم به الفريق الطبي، لافتا إلى أنه كان يتناول جرعتين من الدواء يوميا، بالإضافة إل تحليل دم كامل ومسحة كل 3 أيام.
وأكد أن الدواء كان يتنوع بين أدوية مقوية للمناعةـ وأخرى لتحجيم انتشار الفيروس، واختتم: "رجعنا للحياة من تاني".