رجعنا للحياة من تاني.. رب الأسرة المتعافية من كورونا يسرد رحلتهم مع الجائحة.. فيديو

كشف محمد عبدالفتاح، رب الأسرة المتعافية من فيروس كورونا، تفاصيل إصابته وأسرته بالوباء العالمي، قائلا: إنه أصيب بالعدوى أثناء عمله في الخارج، وشعر بأعراض نزلة برد بعد عودته بأسبوعين.





وأضاف "عبدالفتاح"، أثناء مداخلته الهاتفية علي برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أنه في بدايه مرضه تناول مضادات حيوية، موضحا: عندما ساء وضعي وبدأت أشعر بضيق تنفس؛ توجهت للمستشفى، وبعد إجراء التحليل وثبتت إصابتي، تم نقلي لمستشفى العزل بأسوان.



