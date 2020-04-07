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منوعات

بعد ما شاهده.. ممرض بريطاني يتوسل للناس للبقاء في المنزل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حذر ممرض بريطاني من خرق الحجر الصحي وحالة الحظر المفروضة في عدة بلدان، ودعا المواطنين في كل مكان بالبقاء في المنزل، وذلك بعد وفاة جده بشكل مأساوي من فيروس كورونا.

وشارك "آدم" صورة لنفسه أثناء نوبة ليلية له بالمستشفى وتظهر تقرحات حمراء على وجهه، من قناعه الواقي، ويعاني من الإرهاق الشديد، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية. 

وما أن شارك صورته وتحذيره؛ حتى تلقى خبره الصادم بوفاة جده، "بعد دقائق من تلك الصورة وهذه التدوينة ، قيل لي أن جدي قد مات بسبب الفيروس التاجي. فقط ابق في الداخل ، من فضلك ابقى في المنزل واحمي نفسك". 

وكانت بريطانيا قد فرضت على مواطنيها إجراءات؛ من أجل كبح انتشار الفيروس التاجي حيث يمكنهم الخروج لأربعة أسباب فقط وهي "التمارين أو العمل أو إحضار الدواء أو الطعام أو رعاية كبار السن".

وعلى الرغم من القواعد في بريطانيا، إلا أنه تم تصوير العديد من الأشخاص يقومون بحمامات الشمس في الحدائق العامة واستمروا في التجمع مع أصدقائهم.
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