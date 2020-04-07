في عيد ميلاد دكتور الفن يحيى الفخراني.. قصة تحوله من الطب للتمثيل

يوافق اليوم الثلاثاء 7 أبريل، يوم ميلاد الفنان يحيي الفخراني، بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية عام 1945، والذي حصل لاحقا على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس.

عمل الفخراني ممارسا عاما مدة قليلة في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان يهوى الطب وخاصة الامراض التي تتعلق بالنواحي النفسية والعصبية كان يتمني ان يتعمق في دراستها والغوص في اعماقها، لكن حبه للفن والتمثيل ابعده عن هذا الاتجاه تماما فقد ارتبط بالفن منذ ان كان طالبا بالجامعة، وعلى مسرحها نال جائزة احسن ممثل علي مستوي الجامعات المصرية.

عمل الفخراني ممارسا عاما مدة قليلة في صندوق الخدمات الطبية بالتليفزيون، وكان يهوى الطب وخاصة الامراض التي تتعلق بالنواحي النفسية والعصبية كان يتمني ان يتعمق في دراستها والغوص في اعماقها، لكن حبه للفن والتمثيل ابعده عن هذا الاتجاه تماما فقد ارتبط بالفن منذ ان كان طالبا بالجامعة، وعلى مسرحها نال جائزة احسن ممثل علي مستوي الجامعات المصرية.

لفت انظار المخرجين بصدقه في الاداء والغوص في ادق تفاصيل الشخصية ليسند اليه المخرج محمد فاضل دورا في المسلسل الاجتماعي الشهير (ابنائي الاعزاء شكرا ) الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية كانت بمثابة جواز مرور للفخراني إلى البيوت المصرية.



