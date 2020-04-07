شاهد.. هاوٍ أعاد بناء سيارة BMW X6 بعد تحطمها.. فيديو وصور

نشر أحد هواة تصليح السيارات الفاخرة، مقاطع فيديو، لتنفيذ مشروع محاولة إصلاح سيارة "بي ام دبليو X6 M موديل 2019"؛ بعدما تحطمت بالكامل في حادث قوي.





ونشر هذا الشخص الذي يقطن في مدينة سبوكين بواشنطن، فيديو، عبر قناته على يوتيوب، يقول خلاله إن الـ X6 انزلقت بطريقة ما تحت شاحنة على طريق سريع بسرعة 160 كلم/ساعة.

اقرا ايضا :

سوزوكى تطرح سيارتها الجديدة اسبريسو 2020 suzuki s presso بسعر مغري.. صور

كيفية الحفاظ على بطارية السيارة من السرقة

المنصور للسيارات وشل تتكفلان بصيانة مجانية للأطباء والممرضين

ويظهر الفيديو والصور تدمير باب السائق بالكامل وكذلك الواجهة الأمامية، هذا بخلاف أنه تم قطع جزء كبير من السقف ربما لإخراج السائق بعد التصادم

الشخص الطموح قام بشراء السيارة في مزاد علني، وبعد ذلك تمكن من شراء مجموعة من المفاتيح الجديدة من وكيل بي ام دبليو؛ وذلك بسبب أن الأصلية فُقدت بعد الحادث.

ولحسن حظه، كان محرك السيارة الـ V8 مزدوج التوربو سعة 4.4 لتر، لا يزال يعمل، إلا أن ذلك لا يعني أن عملية الترميم ستكون سهلة على الإطلاق، حيث أن عملية نقل الـ SUV بإستخدام شاحنة كانت صعبة للغاية بسبب تضرر نظام التعليق الأمامي بشكل كبير وهو ما تطلب إجراء بعض الإصلاحات الفورية.

عملية إعادة بناء السيارة تم تسجيلها في 12 مقطع على يوتيوب، وجميعها يستحق المشاهدة في رأينا المتواضع، ولضمان إعادة بناء السيارة بشكل صحيح وآمن عند استخدامها في المستقبل، تم تجريد السيارة بالكامل من الجسم الخارجي،وستعود إلى الطريق ببطء ولكن بثبات مع تنفيذ إجراءات الإصلاحات المطلوبة وتركيب الأجزاء الجديدة خطوة بخطوة.