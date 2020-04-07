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مرأة

فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:47 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
فى ظل الأحداث الراهنة وفرض حظر التجوال بسبب انتشار فيروس كورونا العالمى، وغلق المقاهى وصالات الجيم و أماكن الترفيه التى يلجأ إليها دائما الشباب لتفريغ وقت الفراغ لديهم؛ لم يكن وقت الفراغ يضيع هدرا عند "أمير خالد" مهندس بترول، والذي اتجه تفكيره نحو تنفيذ كاتدرائية نوتردام الفرنسية باستخدام القطع الخشبية الصغيرة.

وتعد تلك الكاتدرائية هي واحدة من أفضل فنون العمارة القوطية الفرنسية، التي تتميز بالطراز الروماني، وهو تلك الأمر جعل الشاب تنفيذ الكاتدرائية بشغف.

يستقيظ أمير يوميًا يحتسي كوبًا من الشاي، ويتجه نحو غرفته ليبدأ في تركيب القطع الخشبية صغيرة الحجم، لتستغرق تنفيذها ١٨ ساعة يوميًا لمدة ٣ أيام متتالية، على حد قوله لـ «صدى البلد».

انتهى الشاب العشريني من تنفيذ الكاتدرائية بالقطع الخشبية، لتظهر أمام عيناه بحجم كبير و تخطف انظار من حوله، حيث لاقت إعجاب واستحسان الأهل والأصدقاء.
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور
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فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور

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