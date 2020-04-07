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فن

في عيد ميلاد إيمان السيد .. تعرف على حقيقة اعتزالها الفن

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:19 ص
ايمان السيد
ايمان السيد
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سعيد فراج
يحل اليوم الثلاثاء، 7 أبريل، عيد ميلاد الفنانة الكوميدية إيمان السيد، التي ولدت في مثل هذا اليوم بالقاهرة، عام 1980، فهي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ40. 

وفي شهر فبراير الماضي، أثارت الفنانة الكوميدية إيمان السيد، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد منشورها الأخير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي أعلنت  خلاله نيتها في اعتزال الوسط الفني. 

وكتبت إيمان السيد، في منشورها على فيسبوك: «رغبة مُلحة وبتزيد مع الوقت في ترك ‏المهنة»، لتثير تساؤلات الجمهور وتتصدر قائمة البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي. 

إيمان السيد، فنانة كوميدية لم تأخذ فرصتها الكاملة في الوسط الفني، وعلى الرغم من مشاركتها بأدوار ثانوية، إلا أنها استطاعت أن تجذب المشاهد بخفة ظلها، وحضورها على الشاشة، فتركت بصمة في كل أعمالها الفنية. 

وكان آخر أعمال إيمان السيد الفنية، مشاركتها في مسلسلي "البرنسيسة بيسة" لـ مي عز الدين، و"ابن أصول" لـ حمادة هلال، واللذان تم عرضهما في الموسم الرمضاني من عام 2019 الماضي.‏
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