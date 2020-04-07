في عيد ميلاد إيمان السيد .. تعرف على حقيقة اعتزالها الفن

وكتبت إيمان السيد، في منشورها على فيسبوك: «رغبة مُلحة وبتزيد مع الوقت في ترك ‏المهنة»، لتثير تساؤلات الجمهور وتتصدر قائمة البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

إيمان السيد، فنانة كوميدية لم تأخذ فرصتها الكاملة في الوسط الفني، وعلى الرغم من مشاركتها بأدوار ثانوية، إلا أنها استطاعت أن تجذب المشاهد بخفة ظلها، وحضورها على الشاشة، فتركت بصمة في كل أعمالها الفنية.



