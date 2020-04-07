خالد النبوي يتصدر تويتر.. ومتابعون: مقارنته مع أي ممثل ظلم كبير

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وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالاتى:

"والله العظيم البيت كله قاعد قدام التليفزيون ما حد حتى فكر يمسك الموبايل، اللي عايز يشرب بيستنى الفاصل عشان ميفتهوش حاجة من جماله.. حقيقي خالد النبوى تجسيد للمعنى الحقيقي لكلمة الفنان .

خالد النبوي في حته تانيه خالص اقسم بالله

الحلقة جميلة جدًا حقيقي يعني ,, و طريقة كلامه و هو بيتكلم و يحكي عن تفاصيل و كواليس أعماله حاجة في منتهي الجَمال و بعدين " خالد النبوي " يعني عظمة ع عظمة

شخصيته مكس عظيم كدا

خالد النبوي لا يصنف مع أي ممثل ف مصر، اي مقارنه مع أي ممثل تكون ظلم كبير

خالد النبوي ممثل تقيل و قوي كمان

ومن ناحية أخرى كانت آخر مشاركات خالد النبوى السينمائية فيلم " يوم وليلة" و معه كل من "أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد"، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.





وسبق أن قال خالد النبوي إن سبب مشاركته في الفيلم؛ فكرة السيناريو الجديدة، إضافة إلى وجود بنت من ذوي القدرات الخاصة بالعمل.