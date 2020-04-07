تهور من نجم وست هام ضد زوجته يستحق الطرد.. شاهد





ونشر ويلشير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو يستعرض مهاراته في كرة القدم أمام زوجته أندرياني، قبل أن تتمكن من الاستحواذ على الكرة، وتنجح في إيقافه، ليقوم اللاعب بعرقلتها من الخلف، ويسقطها أرضًا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من تعليقات المتابعين، فإن الكثير من متابعيه، اتفقوا على أن ويلشير يستحق الطرد؛ لتدخله العنيف على أندرياني.

تهور جاك ويلشير نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، ضد زوجته أندرياني، أثناء لعبهما كرة القدم في حديقة منزلهما، خلال فترة الحجر الصحي، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا.