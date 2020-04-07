مبادرة جديدة تعيد أجهزة التنفس التالفة للحياة.. شاهد التفاصيل

قال معز الشهدى، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء، إنه مع انتشار فيروس كورونا، بدأ بنك الشفاء بتدشين أول مبادرة وهى "بيحمونا ادعموهم"، وذلك بالتعاون مع "برسيل" والبنك من أجل توفير المنظفات والمطهرات لمستشفيات العزل.
وأضاف معز الشهدى، في مداخلة هاتفية علي برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، أن المبادرة توفر المعقمات والمنظفات ليس فقط فى المستشفيات، بل أيضا فى منازل الأطباء والممرضين، وذلك لحمايتهم فى الداخل الخارج، بالإضافة إلى حماية أسرهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء، أن هناك مبادرة أخرى تعرف بـ"تنفس"، والتى تعمل على توفير أجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كرونا، لافتا إلى أن بنك الشفاء استطاع أن يوفر عددا من الأجهزة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكد أنه فى ظل تهافت الجميع على شراء أجهزة التنفس الصناعي، قررت الحملة حصر جميع الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة، لافتا إلى أن الحملة جمعت ما يقارب 500 جهاز، وذلك بالاشتراك مع اتحاد الصناعات وبنك الشفاء.
وأضاف معز الشهدى، في مداخلة هاتفية علي برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، أن المبادرة توفر المعقمات والمنظفات ليس فقط فى المستشفيات، بل أيضا فى منازل الأطباء والممرضين، وذلك لحمايتهم فى الداخل الخارج، بالإضافة إلى حماية أسرهم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء، أن هناك مبادرة أخرى تعرف بـ"تنفس"، والتى تعمل على توفير أجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كرونا، لافتا إلى أن بنك الشفاء استطاع أن يوفر عددا من الأجهزة فى ظل أزمة فيروس كورونا.
وأكد أنه فى ظل تهافت الجميع على شراء أجهزة التنفس الصناعي، قررت الحملة حصر جميع الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة، لافتا إلى أن الحملة جمعت ما يقارب 500 جهاز، وذلك بالاشتراك مع اتحاد الصناعات وبنك الشفاء.