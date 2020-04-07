AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبادرة جديدة تعيد أجهزة التنفس التالفة للحياة.. شاهد التفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:44 ص
بنك الشفاء
بنك الشفاء
Advertisements
اسراء صبري
قال معز الشهدى، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء، إنه مع  انتشار فيروس كورونا، بدأ بنك الشفاء بتدشين أول مبادرة وهى "بيحمونا ادعموهم"، وذلك بالتعاون مع "برسيل" والبنك من أجل توفير المنظفات والمطهرات لمستشفيات العزل.

وأضاف معز الشهدى، في مداخلة هاتفية علي برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة"ام بي سي مصر"، أن المبادرة توفر المعقمات والمنظفات ليس فقط فى المستشفيات، بل أيضا فى منازل الأطباء والممرضين، وذلك لحمايتهم فى الداخل الخارج، بالإضافة إلى حماية أسرهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء، أن هناك مبادرة أخرى تعرف بـ"تنفس"، والتى تعمل على توفير أجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كرونا، لافتا إلى أن بنك الشفاء استطاع أن يوفر عددا من الأجهزة فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد أنه فى ظل تهافت الجميع على شراء أجهزة التنفس الصناعي، قررت الحملة حصر جميع الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة، لافتا إلى أن الحملة جمعت ما يقارب 500 جهاز، وذلك بالاشتراك مع اتحاد الصناعات وبنك الشفاء.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بنك القاهرة: ندعم القطاع الصحي لمنع انتشار كورونا

مصر الخير: تزويد مستشفى حميات العباسية بجهازي تنفس صناعي

مصر الخير: ورَّدنا 10 أجهزة تنفس صناعي في المستشفيات الحكومية.. فيديو

الشركة العالمية المصنعة لأجهزة التنفس تزف بشرى للمستشفيات ومرضى كورونا

يسرا وهشام عباس يشاركان في حملة "اتنفس" لشراء أجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا

فورد تنتج 50 ألف جهاز تنفس صناعي لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أنت فقط من يراها.. كيف يمكنك إخفاء رسائل واتسآب؟

وزارة الزراعة تستجيب لاستغاثات أصحاب خيول نزلة السمان ..فيديو

الكويت تعلن شفاء حالتين جديدتين من مصابي كورونا

بعد مصرع عامل بسبب انفجار سخان كهربائي أثناء إعداد الشاي.. 13 نصيحة لتحمي نفسك وأسرتك؟

على غرار عمال اليومية.. مقترح برلماني بتخصيص إعانة 500 جنيه لمحدود الدخل

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير