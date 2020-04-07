أهالي قرية تل الجراد يستغيثون من عدم وجود مصدر للصرف الصحي.. صور

استغاث أهالي قرية تل الجراد بموقع صدي البلد الإخباري بعد قيامهم بشكاوي عديدة بسبب مشكلة الصرف الصحي ولكن دون أي جدوي.





لقد قام أهالي قرية تل الجراد والتابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بالاستغاثة بموقع صدي البلد بسبب أنهم يعانون بطريقة بشعة للغاية من مشكلة كبيرة ألا وهي عدم تواجد مصدر للصرف الصحي للقرية, وأنه تم تحويل مدخل البلدة الرئيسي لبركة كبيرة بسبب مياة الصرف الصحي وايضا عدم تمكنهم من الصلاة في الجامع المتواجد في القرية ايضا بسبب تلك المشكلة.





ويقول أحد سكان القرية المدعو "حسام عامر" انه قد تقدم احد الاشخاص ذو المراكز الرفيعة بالبلد بالقيام بالشكوي ولكن دون اي فائدة وتابع قائلا: تبرعنا بأرض لإقامة محطة صرف صحي ولحد دلوقتي محدش بيسأل فينا ولا في البلد واصبحنا نعالج مشكلة الصرف الصحي بالتراب لكي نستطيع ان نخرج لقضاء حوائجنا الي ان وصل بنا الحالان بيوتنا أصبحت تحت الأرض.













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