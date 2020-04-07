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فن

في عيد ميلاد جاكي شان .. تعرف على حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:31 ص
جاكي شان
جاكي شان
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سعيد فراج
يحل اليوم الثلاثاء، 7 أبريل، عيد ميلاد النجم العالمي جاكي شان،الذي ولد في مثل هذا اليوم بـ هونج كونج عام 1954، فهو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 66. 
وفي شهر فبراير الماضي، ضُجت وسائل الإعلام بأخبار حول إصابة النجم الصيني جاكي شان، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، إلا أنه خرج ونفى ذلك. 

وكشف جاكي شان عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحى وذلك بعد أن شوهد مع ضابط في هونج كونج. 

وأصدر جاكي شان بيانا يوضح فيه الحقيقة الكاملة قائلا : "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".

وتابع جاكي شان قائلا : "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري، لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".
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