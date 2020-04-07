في عيد ميلاد جاكي شان .. تعرف على حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

،الذي ولد في مثل هذا اليوم بـ هونج كونج عام 1954، فهو يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 66.

وكشف جاكي شان عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحى وذلك بعد أن شوهد مع ضابط في هونج كونج.





وأصدر جاكي شان بيانا يوضح فيه الحقيقة الكاملة قائلا : "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".



