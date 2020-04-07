فورد تصدر كتاب أنشطة لتسلية الأطفال خلال الحجر المنزلي

بعد تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 حول العالم ، يحاول الآن العديد من البشر تنفيذ عدد من الإجراءات واتباعها لتجنب الإصابة بهذا الفيروس .

التباعد الاجتماعي كان من بين هذه الإجراءات المتبعة حاليا على مستوى العالم، ولكن قد يكون صعبًا على الجميع، وخصوصًا الأطفال، بسبب حبهم فى اللعب والالتحام مع ذويهم.

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ومن جهته، فريق عمل شركة فورد لصناعة السيارات، وجد الحل، فهو يدرك أهمية الحفاظ على الأنشطة العقلية المناسبة لأبنائنا، والتي تعد تحديًا جديدًا للوالدين، وبالأخص خلال الفترة التى نعيشها هذه وكثرة الجلوس فى المنزل وعدم الذهاب الى المدارس ، لذا أصدر الفريق كتابا يهتم بأنشطة الأطفال، مليئا بالفعاليات ويمنحهم المتعة والتسلية خلال هذه الفترة.

ويتكون هذا الكتاب من 26 صفحة مليئة بالصور المرحة؛ للتلوين، والأنشطة الأخرى؛ للحفاظ على نشاط وتفاعل صغارنا، مثل "اكتشاف الفوارق فى الصور، وقوة الملاحظة".