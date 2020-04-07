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سيارات

أول ظهور للسيارة نيسان أكس تريل 2021

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

رسم مصممو موقع Kolesa ، صورا تخيلية دقيقة لسيارة "نيسان اكس تريل" والشكل الإنتاجي النهائي المتوقع لها لعام 2021، وذلك بعد تسريب صور تصميم نيسان اكس تريل للجيل المقبل مؤخرا، من البرازيل.

الصور المسربة كشفت بالفعل أن اكس تريل القادمة ستحظى بتصميم تطوري هادئ وليس ثوري منقطع تمامًا عن السابق .

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كما أوضح استمرار الشبك الأمامي على شكل V الشهير لنيسان والمحاط بصفين من المصابيح، مع غطاء محرك مسطح وبقاء تصميم الجوانب كما هي.

مولدات الطاقة بالسيارة، تظل لغزًا للوقت الحالي.. مع العلم ان اكس تريل الحالية تتوفر عالميًا بعدة محركات مثل محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر بقوة 170 حصان وجير CVT ودفع رباعي أو أمامي، مع محرك آخر تيربو بترولي 1.3 لتر، وثالث ديزل 1.7 لتر.

وتوقع تدشين الـ SUV الجديدة قبل نهاية العام، وفي الغالب ستكشف نيسان عن مواصفات وتفاصيل السيارة على الإنترنت خلال أشهر.

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