بسبب إجراءات الدولة في مواجهة كورونا.. هاشتاج مصر تقود العالم يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #مصر_تقود_العالم، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وتفاعل معه عدد كبير من المغردينـ اعتزازا بجهود الحكومة المصرية والإجراءات التي تُنفذها لمواجهة تفشى فيروس كورونا بين المصريين.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا توجد لدينا مشكلة فى السلع ولا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطى لها عن 3 أشهر، متسائلا: "فلماذا نتكالب ونشترى أكثر من حاجتنا؟".





ونوه الرئيس إلى أن الدولة المصرية انتبهت للأزمة ورتبت نفسها ترتيبا جيدا طبقا للمعايير العالمية، موضحا أن الدولة استعدت للأزمة من خلال العلم والمعايير الدولية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن مصر تجهز نفسها لمجابهة خطر جسيم جدا.





كما تفاعل عدد كبير من مستخدمى جميع وسائل التواصل الاجتماعى من فنانين وومواطنين من شتى الفئات مقدرين المجهودات التي تبذلها الدولة في مواجهة هذا الفيروس.