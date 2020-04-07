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أخبار العالم

كندا تعلن تسجيل 52 وفاة جديدة بسبب كوورنا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الكندية، اليوم الثلاثاءـ تسجيل 52 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع الوفيات في كندا إلى 359 وفاة. 

وأكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بقائه في الحجر المنزلي، على الرغم من شفاء زوجته من فيروس كورونا، لحين التأكد من عدم إصابته بشكل كامل. 

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي: "يجب أن أواصل البقاء في الحجر" للتأكّد من عدم الإصابة بالفيروس". 

وأضاف: "نحن نتمكن من التنسيق والقيام بالعمل الضروري" من أجل حسن سير عمل الحكومة الكندية، مشدّدًا على أنه يتّبع توصيات الاختصاصيين في مجال الصحة ويُطبق قواعد يطلب من مواطنيه أيضًا الالتزام بها". 

وكانت زوجة رئيس الوزراء الكندي، أعلنت شفائها بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد. 
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