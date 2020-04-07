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منوعات

تتقمص شخصية سبايدرمان.. سيدة تقفز من شرفة المنزل للخروج للشارع.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:07 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وضعت سيدة نفسها في موضع خطر عندما قررت أن تتخذ الشرفة طريقًا للخروج من المنزل، دون أن توضح أسباب هذا القرار الغريب. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعاملة منزل، وهي تهم بالخروج من الشرفة بإحدى الشقق للنزول إلى الشارع. 

وظهر في مقطع الفيديو وهي تخرج من الشرفة بطريقة غير آمنة بإحدى البنايات بلبنان، وتسلق الجدران وتعرضت للخطر وكانت على وشك السقوط عندما تحرك السلم المتحرك من تحت أقدامها. 

انتشر الفيديو الذي قام بتصويره أحد شهود العيان وحظى على اندهاش الجميع من طريقة نزول العاملة  من الشرفة بشكل احترافي، ولم يوضح بعد أسباب لجؤ السيدة للنزول بهذه الطريقة من المنزل. 

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