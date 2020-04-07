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محافظات

شمال سيناء: يد الإرهاب لن توقفنا عن تنفيذ مشروعات التطوير المستمرة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:24 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن يد الإرهاب لن توقفنا عن التطوير المستمر في سيناء، وإقامة مزيد من مشروعات التنمية والبنية الأساسية والخدمات.

واستدل اللواء شوشة على ذلك بمشروع تطوير ميادين العريش، الذي يشمل 5 ميادين رئيسية والتي أوشك العمل على الانتهاء منها قريبا كمرحلة أولى، وسيجرى تجهيزها للافتتاح في إطار احتفال المحافظة بأعياد تحرير سيناء الذي تم تأجيله إلى حين انتهاء الدولة من إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت المحافظ في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الميادين التي تم تطويرها هي ميدان الساعة بالقرب من البحر، والقاهرة، والنصر والسادات وسط العاصمة وميدان المؤدي الى ميناء العريش البحري، الي جانب تطوير شارع البحر المؤدى إلى ديوان عام المحافظة.

كما سيجري  تنفيذ أعمال رصف للشوارع المؤدية لهذه الميادين لاستكمال أعمال التطوير التي شملت الأرصفة والبردورات والإضاءة وزراعة أشجار النخيل، وكذلك النافورة في كل ميدان ولوحة جدارية طويلة بميدان النصر.

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