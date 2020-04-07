حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالأقصر

أعلن أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام، تحت إشراف اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر.





ويأتي ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على النظافة العامة ورفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة وذلك بردع جميع المخالفين.





ونفاذا لهذه التوجهات تم رفع جميع الإشغالات بالمنطقة المحيطة بسوق شرق السكة وشوارع القراريش وصلاح سالم الشرقى وشوارع فاطمة الزهراء وتفرعاتهم ورفع عدد من الحواجز التي وضعتها بعض المحال التجارية على الأرصفة المخصصة للمشاه.





وأسفرت الحملة عن ضبط ٢ عربة ذات طبلية كبيرة و٨ عربات كارو و٧ عربات خشب جر يدوي و٤ عربات حديد وعدد ٢ تروسيكل وأخيرا ٣ فاترينات للأكلات الجاهزة.



