أخبار الفن.. اغتصاب مطربة لمدة 10 سنوات.. ظهور مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكي .. سيلينا جوميز تتبرع مجددا بسبب كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





كشفت صحيفة ستريتس تايمز، تفاصيل جديدة حول اغتصاب المغنية البريطانية الشهيرة إيمي آن دافي - الحاصلة على جائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي لألبومها الأول Rockferry في عام 2009، وذلك بعدما كشفت عنها «دافي» للمرة الأولى في أخر فبراير الماضي.

