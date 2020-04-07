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فن

أخبار الفن.. اغتصاب مطربة لمدة 10 سنوات.. ظهور مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكي .. سيلينا جوميز تتبرع مجددا بسبب كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:49 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

كشفت صحيفة ستريتس تايمز، تفاصيل جديدة حول اغتصاب المغنية البريطانية الشهيرة إيمي آن دافي - الحاصلة على جائزة جرامي لأفضل ألبوم بوب صوتي لألبومها الأول Rockferry في عام 2009، وذلك بعدما كشفت عنها «دافي» للمرة الأولى في أخر فبراير الماضي. 

عادت انجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للظهور مجددًا لأصدقائها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

أعلنت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز، عبر خاصية القصص على حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، عن تبرعها بدولار واحد لصندوق الإغاثة ضد فيروس كورونا المستجد -  كوفيد 19، على أي طلب شراء من متجرها الخاص. 

نشر المنتج تامر مرسي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برومو مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. 
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