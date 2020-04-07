هند النعساني: أبو العينين يدعم الدولة دائما في المواقف العصيبة

قالت الإعلامية هند النعساني، إن تداعيات الأزمة الحالية لا تهدد تهدد أرواح الكثير من البشر فقط، ولكنها أيضا تؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول.





وأضافت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية، كان لرجل الصناعة محمد أبو العينين، موقف وطني مشرف، بالحفاظ على 25 ألف موظف بمجموعة كليوباترا خلال الأزمة الحالية.





وتقدمت هند النعسانى، بالشكر والتقدير لرجل الأعمال محمد أبو العينين، مركدة أنه يدعم الدولة دائما في المواقف العصيبة.





وأشارت "النعساني"، إلى أن الأساس في أي صناعة العلاقة الإنسانية بين صاحب العمل والموظفين، وهو ما يفسر نجاح مجموعة شركات كليوباترا.





وتابعت: "جميع العاملين في مجموعة كليوباترا توجهوا بالشكر لـ "أبو العينين" ، بسبب حرصه على صرف رواتب العاملين في موعدها".