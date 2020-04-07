AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هند النعساني: أبو العينين يدعم الدولة دائما في المواقف العصيبة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:47 ص
الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني
Advertisements
نورهان رأفت
قالت الإعلامية هند النعساني، إن تداعيات الأزمة الحالية لا تهدد تهدد أرواح الكثير من البشر فقط، ولكنها أيضا تؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول.

وأضافت هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه على الرغم من الخسائر الاقتصادية، كان لرجل الصناعة محمد أبو العينين، موقف وطني مشرف، بالحفاظ على 25 ألف موظف بمجموعة كليوباترا خلال الأزمة الحالية.

وتقدمت هند النعسانى، بالشكر والتقدير لرجل الأعمال محمد أبو العينين، مركدة أنه يدعم الدولة دائما في المواقف العصيبة.

وأشارت "النعساني"، إلى أن الأساس في أي صناعة العلاقة الإنسانية بين صاحب العمل والموظفين، وهو ما يفسر نجاح مجموعة شركات كليوباترا.

وتابعت: "جميع العاملين في مجموعة كليوباترا توجهوا بالشكر لـ "أبو العينين" ، بسبب حرصه على صرف رواتب العاملين في موعدها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«كتبنا» نافذة إلكترونية مصرية لنشر إبداعات الشباب ..فيديو

هند النعساني: السياحة المصرية فى تقدم ملحوظ.. وحققنا المستحيل في 3 سنوات

هند النعساني: المؤشرات الأولية تؤكد فوز محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية باكتساح.. فيديو

هند النعساني: الدولة تبذل قصارى جهدها للقضاء على ختان الإناث

رواتب كاملة و إجازات مدفوعة: أبو العينين يصدر قرارات مهمة لدعم العاملين بفنادق كليوباترا لمواجهة كورونا

أحمد موسى: أبو العينين قرر صرف رواتب كاملة وإجازات مدفوعة الأجر للعاملين بـ مجموعة كليوباترا.. فيديو

ترشيحاتنا

القطاع الطبي بالجامعات: تسجيل 128 ألف إصابة بالأورام سنويا.. فيديو

بسيطة وسهلة .. 10 أفكار متنوعة لتنظيم الحقائب

بعد تصدرها القائمة.. ماذا تفعل محافظة المنوفية لمنع تفشي كورونا؟

في عيد ميلاد جاكي شان .. تعرف على حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2020‎

في عيد ميلاد إيمان السيد .. تعرف على حقيقة اعتزالها الفن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير