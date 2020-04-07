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اقتصاد

سعر الدينار الكويتي اليوم 7 أبريل 2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:32 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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علياء فوزي
استقر سعر صرف الدينار الكويتي  مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020 في السوق الكويتي.

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي:

سعر الدينار الكويتي  

سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.20  دولار أمريكي

سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019  دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.73 جنيه مصري  

سجل سعر  1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.96 يورو

سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,59 جنيه استرليني

سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.52 دولار كندي

سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.30 دولار استرالي

سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 346.78 ين ياباني

سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.082 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي  

سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي = 176.33جنيه سوداني

سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.67 ريال قطري

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