سعر الدينار الكويتي اليوم 7 أبريل 2020

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020 في السوق الكويتي.
وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي:
سعر الدينار الكويتي
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.20 دولار أمريكي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.73 جنيه مصري
سجل سعر 1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.96 يورو
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,59 جنيه استرليني
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.52 دولار كندي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.30 دولار استرالي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 346.78 ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.082 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي = 176.33جنيه سوداني
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.67 ريال قطري