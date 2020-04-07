سعر الدينار الكويتي اليوم 7 أبريل 2020

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020 في السوق الكويتي.





وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي:





سعر الدينار الكويتي





سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 3.20 دولار أمريكي





سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.73 جنيه مصري





سجل سعر 1 يورو = 0.33دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.96 يورو





سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2,59 جنيه استرليني





سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 4.52 دولار كندي





سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.18 دينار كويتي ، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 5.30 دولار استرالي





سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي ، فيما سجل 1 دينار كويتي = 346.78 ين ياباني





سجل سعر 1 الريال السعودي = 0.082 دينار كويتي فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي





سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي فيما سجل 1 دينار كويتي = 176.33جنيه سوداني





سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي فيما سجل دينار كويتي = 11.67 ريال قطري



