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فن

في عيد ميلاد إيمان السيد.. تعرف على عمرها الحقيقي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:18 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحتفل اليوم الفنان إيمان السيد بعيد ميلاها 39 حيث ولدت عام7 أبريل 1980 .

ظهرت على الساحة الفنية منذ فترة ولكن كانت شهرتها على قناة موجة كوميدي حيث تقدم شخصيات كوميدية كاريكاتورية متعددة وتعتمد على التقليد بشكل كبير. 

درست ايمان بكلية الحقوق جامعة عين شمس وقامت بالتمثيل علي مسرح الجامعة حيث حصلت علي المركز الأول في التمثيل علي مستوي الجمهورية عن دورها في مسرحية سكة السلامة كما درست بستديو مركز الإبداع عامين الذي تعلمت من خلاله فنون الأداء التمثيلي والفني.

 وتقول عن دراستها في هذا الاستديو: "استفدت كثيرا خلال فترة تواجدي مع استديو مركز الإبداع والمخرج خالد جلال الذي يركز علي أهمية إعداد الممثل وعلمنا أنه لا تخصص في الأدوار".

اشتركت ايمان في العديد من المسلسلات مثل لحظات حرجة،حارة العوانس،الجراج.



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