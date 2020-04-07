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موقف يحتذى به.. داليا أيمن تثمن دور النائب محمد أبو العينين في أزمة كورونا.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:04 ص
الاعلامية داليا أيمن
الاعلامية داليا أيمن
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نورهان رأفت
قالت الإعلامية داليا أيمن، إن موقف النائب محمد أبو العينين مع موظفي مجموعة كليوباترا، في صرف رواتبهم في موعدها رغم الأزمة الحالية، موقف يحتذى به.

وأضافت داليا أيمن، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على فضائية "صباح البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه في الوقت الذي خفضت فيه الشركات العالمية الرواتب نتيجة لتأثير أزمة كورونا على الاقتصاد، يظل رجل الصناعة محمد أبو العينين يظهر مواقفه المشرفة.

من جانبها، تقدمت الإعلامية هند النعسانى، بالشكر والتقدير لرجل الأعمال محمد أبو العينين، والذي يقف إلى جانب الدولة دائما في المواقف العصيبة.

وأشارت "النعساني" إلى أن الأساس في أية صناعة العلاقة الإنسانية بين صاحب العمل والموظفين، وهو ما يفسر نجاح مجموعة شركات كليوباترا.

وتابعت: "جميع العاملين في مجموعة كليوباترا توجهوا بالشكر لـ "أبو العينين"، بسبب حرصه على صرف رواتب العاملين في موعدها".
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