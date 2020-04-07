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فن

في ذكرى وفاة ناهد شريف.. تعرف على عدد أزواجها

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم 7 أبريل، ذكرى وفاة الفتاة الجريئة الفنانة ناهد شريف التى ارتبط اسمها دائمًا بالإغراء والإثارة.

 ولدت ناهد شريف 1 يناير 1942 في محافظة بني سويف مركز الواسطي، واكتشفها المخرج حسين حلمي المهندس.

تزوجت المرة الأولى من المخرج حسين حلمى الذى اكتشفها فى بداية مشوارها الفنى، وقدمها في عدة أفلام سينمائية.

أما المرة الثانية فكانت من نصيب الفنان كمال الشناوى، الذى تزوجها سرا لأنه كان متزوجًا فى نفس الوقت، ووافقت ناهد بالفعل حتى عاشت معه 6 سنوات، ليتملكها الملل من وضعها كزوجة ثانية لتطلب منه الطلاق ويوافق على ذلك.

أما زواجها الثالث والأخير، فكان زواجا مدنيا من الفنان اللبنانى إدوار جرجيان، الذى توفى منتحرا من أعلى أحد الفنادق بسبب شعوره باكتئاب شديد بعد الحرب فى لبنان، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "لينا".



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