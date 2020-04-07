في ذكرى وفاة ناهد شريف.. تعرف على عدد أزواجها

تزوجت المرة الأولى من المخرج حسين حلمى الذى اكتشفها فى بداية مشوارها الفنى، وقدمها في عدة أفلام سينمائية.





أما المرة الثانية فكانت من نصيب الفنان كمال الشناوى، الذى تزوجها سرا لأنه كان متزوجًا فى نفس الوقت، ووافقت ناهد بالفعل حتى عاشت معه 6 سنوات، ليتملكها الملل من وضعها كزوجة ثانية لتطلب منه الطلاق ويوافق على ذلك.





أما زواجها الثالث والأخير، فكان زواجا مدنيا من الفنان اللبنانى إدوار جرجيان، الذى توفى منتحرا من أعلى أحد الفنادق بسبب شعوره باكتئاب شديد بعد الحرب فى لبنان، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "لينا".











